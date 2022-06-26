Віталій Кім замилував фото з дружиною-красунею

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який став крашем для багатьох українок, показав фото зі своєю коханою.

На сторінці в Instagram він розмістив світлину, де постав з дружиною Юлією. На знімку подружжя відпочиває, ймовірно, у парку.

Для прогулянки з обраницею політик вбрався у футболку, де зображено відомий напрямок російського корабля. Юля позувала у смугастому топі та блакитній сорочці.

Віталій Кім з дружиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

"Моє кохання", – прокоментував публікацію Кім.

Допис зібрав майже 80 тисяч вподобань. Підписники Віталія також були щедрими на компліменти парі.

Щаслива, справжня родина! Бережіть себе!

Дуже класні! Тримайтеся

Гарні! Щастя вам

Гарна пара! Від Віталія просто випромінюється доброта та любов! Будьте щасливі та бережіть себе

Нагадаємо, днями 53-річна Надія Матвєєва розсекретила нового коханого. Обранець ведучої молодший за неї на 20 років.

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