Віталій Кім замилував фото з дружиною-красунею

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який став крашем для багатьох українок, показав фото зі своєю коханою.
На сторінці в Instagram він розмістив світлину, де постав з дружиною Юлією. На знімку подружжя відпочиває, ймовірно, у парку.
Для прогулянки з обраницею політик вбрався у футболку, де зображено відомий напрямок російського корабля. Юля позувала у смугастому топі та блакитній сорочці.
"Моє кохання", – прокоментував публікацію Кім.
Допис зібрав майже 80 тисяч вподобань. Підписники Віталія також були щедрими на компліменти парі.
- Щаслива, справжня родина! Бережіть себе!
- Дуже класні! Тримайтеся
- Гарні! Щастя вам
- Гарна пара! Від Віталія просто випромінюється доброта та любов! Будьте щасливі та бережіть себе
Нагадаємо, днями 53-річна Надія Матвєєва розсекретила нового коханого. Обранець ведучої молодший за неї на 20 років.
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