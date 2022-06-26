Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Віталій Кім замилував фото з дружиною-красунею

Віталій Кім замилував фото з дружиною-красунею

Дата публікації
Перегляди
2451
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Віталій Кім замилував фото з дружиною-красунею

Фото: facebook

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який став крашем для багатьох українок, показав фото зі своєю коханою.

На сторінці в Instagram він розмістив світлину, де постав з дружиною Юлією. На знімку подружжя відпочиває, ймовірно, у парку.

Для прогулянки з обраницею політик вбрався у футболку, де зображено відомий напрямок російського корабля. Юля позувала у смугастому топі та блакитній сорочці.

Віталій Кім з дружиною / © instagram.com/kimkimvitalii
Віталій Кім з дружиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

"Моє кохання", – прокоментував публікацію Кім.

Допис зібрав майже 80 тисяч вподобань. Підписники Віталія також були щедрими на компліменти парі.

  • Щаслива, справжня родина! Бережіть себе!
  • Дуже класні! Тримайтеся
  • Гарні! Щастя вам
  • Гарна пара! Від Віталія просто випромінюється доброта та любов! Будьте щасливі та бережіть себе

Нагадаємо, днями 53-річна Надія Матвєєва розсекретила нового коханого. Обранець ведучої молодший за неї на 20 років.

Читайте також:

Наступна публікація