Віталій Кім зізнався, хто головний у його родині та чим їх з дружиною дивує 5-річний син

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, хто головний у їхній родині та чим його дивує 5-річний син Руслан.

Політик завітав на проєкт "Тихий вечір з Оленою Кравець". У ході розмови ведуча почала розпитувати Кіма про його сім'ю, а особливо – про маленького сина. За словами Олени Кравець, діти у такому віці багато що можуть утнути. Кім підтвердив, що таке часто трапляється. Однак 5-річний Руслан його більше дивує своїм нетиповим для його віку мисленням.

Віталій Кім та Олена Кравець / Фото: скриншот з відео

"Таких випадків безліч... Я пишаюся своєю родиною, своїм сином, своїми доньками. Він нетиповий, але, мабуть, це через те, що у нього такі батьки. У школі, в іншому оточенні він має активну позицію саме через нестандартне мислення. Це пояснити складно. Це можна зрозуміти лише в побуті", - поділився Кім.

Віталій Кім з родиною / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

Політик також розповів, що в його родині головний він, а на другому місці – дружина Юлія. Утім, як пожартував Кім, 5-річний син вже починає претендувати на місце мами.

"Син претендує, він бореться за місце другого з котом Марчиком, хто буде після мене", - додав Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім та його дружина Юлія виховують трьох дітей – доньок Євгенію та Олександру та сина Руслана. Від початку повномасштабної війни родина політика перебувала у безпечному місці, а лише у листопаді минулого року вони повернулися до Миколаєва.

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