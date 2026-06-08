Віталій Кличко показав 76-річну маму та приголомшив її молодим виглядом: "Живемо разом"

Віталій Кличко / © instagram.com/vitaliyklitschko/

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Мер Києва Віталій Кличко здійснив рідкісний публічний вихід разом із мамою Надією Ульянівною та поділився подробицями їхнього життя під час війни.

Очільник столиці з’явився з мамою на прем’єрі вистави «Септима» в Києві. Вони завітали на культурний захід, де з задоволенням переглянули театральну постановку та поспілкувалися з гостями події.

У коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром» Кличко зізнався, що нині проводить багато часу з мамою та фактично живе разом із нею. Водночас він наголосив, що Надія Ульянівна залишається дуже самостійною людиною.

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«Живемо разом. Але мама самостійна: вона то у себе, то у мене», — поділився мер Києва в коментарі Анні Севастьяновій.

Віталій Кличко з мамою / © YULA company

Віталій Кличко з мамою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Особливу увагу привернула сама Надія Ульянівна. У свої 76 років вона підкорила елегантним молодим виглядом. Для світського виходу жінка обрала сукню та кардиган, а образ доповнила акуратним укладанням, намистом і сережками в темних відтінках.

Водночас сам Віталій Кличко традиційно неохоче говорить про особисте життя. Після розлучення з Наталією Єгоровою він залишається неодруженим і раніше зізнавався, що через надзвичайно насичений робочий графік йому бракує часу на нові стосунки та зустрічі з рідними.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

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