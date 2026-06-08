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- Гламур
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Віталій Кличко показав 76-річну маму та приголомшив її молодим виглядом: "Живемо разом"
Очільник Києва розсекретив, де та з ким живе рідна людина під час війни.
Мер Києва Віталій Кличко здійснив рідкісний публічний вихід разом із мамою Надією Ульянівною та поділився подробицями їхнього життя під час війни.
Очільник столиці з’явився з мамою на прем’єрі вистави «Септима» в Києві. Вони завітали на культурний захід, де з задоволенням переглянули театральну постановку та поспілкувалися з гостями події.
У коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром» Кличко зізнався, що нині проводить багато часу з мамою та фактично живе разом із нею. Водночас він наголосив, що Надія Ульянівна залишається дуже самостійною людиною.
«Живемо разом. Але мама самостійна: вона то у себе, то у мене», — поділився мер Києва в коментарі Анні Севастьяновій.
Особливу увагу привернула сама Надія Ульянівна. У свої 76 років вона підкорила елегантним молодим виглядом. Для світського виходу жінка обрала сукню та кардиган, а образ доповнила акуратним укладанням, намистом і сережками в темних відтінках.
Водночас сам Віталій Кличко традиційно неохоче говорить про особисте життя. Після розлучення з Наталією Єгоровою він залишається неодруженим і раніше зізнавався, що через надзвичайно насичений робочий графік йому бракує часу на нові стосунки та зустрічі з рідними.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»