Віталій Козловський довів до сліз відео, де складає присягу, перш ніж вирушити на фронт

Український співак Віталій Козловський, який був мобілізований до ЗСУ у червні, закінчив військову підготовку та вже склав присягу.

На сторінці в Instagram виконавець поділився відео, яке було зняте під час складання його присяги на полігоні. У відео Козловський постає разом зі своїми побратимами. Командир їх викликає по-черзі і вони одне за одним обіцяють ніколи не зрадити Україну та український народ.

Віталій Козловський показав, як складав присягу

Також у відео Козловський показав, як перед тим, як вирушити на фронт, його з побратимами благословив та окропив святою водою священик.

Як відомо, у червні Віталій Козловський був мобілізований до лав ЗСУ. Весь цей час він проходив військову підготовку та показував шанувальникам у соцмережі, як готується йти захищати Україну від російських окупантів. Днями Козловський закінчив навчання. Він розповів, що після присяги на нього чекає розподіл, після чого він вирушить на фронт.

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