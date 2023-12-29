Віталій Козловський на архівних фото постав з Могилевською й показав, яким був 20 років тому

Український співак Віталій Козловський замилував своїх прихильників архівними світлинами.

Таким чином артист повідомив, що 20 років тому він розпочав будувати музичну кар'єру. Зокрема, у своєму Instagram він опублікував світлини з різноманітних музичних подій початку 2000-х років.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Рівно 20 років тому розпочалася моя музична дорога. І саме музика займала головну роль у моєму житті!", – розповів Віталій.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

На фото усміхнений Козловський зображений з довгим волоссям. На одній із серії світлин також можна помітити Наталію Могилевську, з якою вони познайомилися на зніманнях тоді ще популярного вокального шоу "Шанс".

Віталій Козловський з Наталею Могилевською / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

До слова, співак пригадав і сьогоднішні реалії. І зазначив, що йому довелося відмовитися від улюбленої роботи артиста й стати на захист України.

"Сьогодні я роблю зовсім не те, що мені подобається. Я ніколи цього не хотів і ніколи не міг подумати, що так усе обернеться… Не лише для мене, а для нас усіх. Зараз мої реалії – не творчість. А терпіння, боротьба і допомога. Дякую долі за всіх і за все. Вірю на краще!", – зазначив зірка.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Окрім того, у своєму дописі Віталій наголосив на черговому масованому обстрілу України й висловив свої співчуття тим, хто постраждав.

"Рідні люди, тримаймося! Сьогодні потворні ганебні вороги обстріляли Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Львів… Співчуття усім, хто постраждав", – написав артист.

Зазначимо, сьогодні, 29 грудня, відбулася масована ракетна атака по Україні. Зірки прокоментували черговий злочин Росії проти України.

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