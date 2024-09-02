Віталій Козловський на архівному фото показав, який вигляд мав у першому класі

Сьогодні, 2 вересня, більшість українських школярів розпочали своє навчання у школах.

Свої шкільні роки також згадують і зірки. У перші дні осені вони діляться архівними фото й милими спогадами. До своєрідного флешмобу до Дня знань долучився й український співак Віталій Козловський.

У своєму Instagram артист, який нині перебуває у лавах ЗСУ, оприлюднив архівну світлину. На зображенні маленький Козловський з квітами сидить за шкільною партою в очікуванні своїх перших днів навчання. Окрім того, Віталій віднайшов ще одну світлину, де він стоїть посеред шкільного двору разом зі своїми однокласниками.

Віталій Козловський у першому класі / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Милі фото виконавець підписав кумедною фразою, яку школярі раніше доволі часто чули на уроках від учителів перед самостійними чи контрольними роботами: "Закриваємо зошити, дістаємо подвійні листочки".

Нагадаємо, у День знань акторка Наталка Денисенко також показалася з чоловіком-воїном Андрієм Федінчиком. Разом подружжя під час відпустки коханого зірки провело сина до першого класу приватної школи і поділилося своїми враженнями.

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