Віталій Козловський на архівному фото показав, який вигляд мав у першому класі

Маленьку майбутню зірку зовсім не впізнати.
Сьогодні, 2 вересня, більшість українських школярів розпочали своє навчання у школах.
Свої шкільні роки також згадують і зірки. У перші дні осені вони діляться архівними фото й милими спогадами. До своєрідного флешмобу до Дня знань долучився й український співак Віталій Козловський.
У своєму Instagram артист, який нині перебуває у лавах ЗСУ, оприлюднив архівну світлину. На зображенні маленький Козловський з квітами сидить за шкільною партою в очікуванні своїх перших днів навчання. Окрім того, Віталій віднайшов ще одну світлину, де він стоїть посеред шкільного двору разом зі своїми однокласниками.
Милі фото виконавець підписав кумедною фразою, яку школярі раніше доволі часто чули на уроках від учителів перед самостійними чи контрольними роботами: "Закриваємо зошити, дістаємо подвійні листочки".
Нагадаємо, у День знань акторка Наталка Денисенко також показалася з чоловіком-воїном Андрієм Федінчиком. Разом подружжя під час відпустки коханого зірки провело сина до першого класу приватної школи і поділилося своїми враженнями.
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