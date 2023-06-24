Віталій Козловський на полігоні показав, як вправно навчився володіти зброєю

Артист проходить активну військову підготовку.
Український співак Віталій Козловський показався на полігоні під час свого військового навчання.
Виконавець поділився відео на своїй сторінці в Instagram, в якому продемонстрував, які навички вже встиг опанувати під час своєї підготовки.
Так, Козловський у військовій формі та повному спорядженні показав, як вправно збирає та заряджає автомат, а також стріляє з нього. Окрім того, разом з побратимами співак відпрацював надання першої медичної допомоги при пораненні на полі бою.
"Полігон - це можливість вивчити зброю, навчитися користуватися нею та покладатися на побратимів, щоб не сталося", - написав Козловський.
Нагадаємо, що у червні цього року співак розповів, що отримав повістку до військкомату. Одразу ж після цього Козловський пройшов спеціальну медичну підготовку та вирушив на військові навчання, адже не має відповідної спеціальності.
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