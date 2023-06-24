Віталій Козловський на полігоні показав, як вправно навчився володіти зброєю

Український співак Віталій Козловський показався на полігоні під час свого військового навчання.

Виконавець поділився відео на своїй сторінці в Instagram, в якому продемонстрував, які навички вже встиг опанувати під час своєї підготовки.

Так, Козловський у військовій формі та повному спорядженні показав, як вправно збирає та заряджає автомат, а також стріляє з нього. Окрім того, разом з побратимами співак відпрацював надання першої медичної допомоги при пораненні на полі бою.

"Полігон - це можливість вивчити зброю, навчитися користуватися нею та покладатися на побратимів, щоб не сталося", - написав Козловський.

Нагадаємо, що у червні цього року співак розповів, що отримав повістку до військкомату. Одразу ж після цього Козловський пройшов спеціальну медичну підготовку та вирушив на військові навчання, адже не має відповідної спеціальності.

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