Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Віталій Козловський на полігоні показав, як вправно навчився володіти зброєю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2886
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Віталій Козловський на полігоні показав, як вправно навчився володіти зброєю

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист проходить активну військову підготовку.

Український співак Віталій Козловський показався на полігоні під час свого військового навчання. 

Виконавець поділився відео на своїй сторінці в Instagram, в якому продемонстрував, які навички вже встиг опанувати під час своєї підготовки. 

Так, Козловський у військовій формі та повному спорядженні показав, як вправно збирає та заряджає автомат, а також стріляє з нього. Окрім того, разом з побратимами співак відпрацював надання першої медичної допомоги при пораненні на полі бою.

"Полігон - це можливість вивчити зброю, навчитися користуватися нею та покладатися на побратимів, щоб не сталося", - написав Козловський. 

Нагадаємо, що у червні цього року співак розповів, що отримав повістку до військкомату. Одразу ж після цього Козловський пройшов спеціальну медичну підготовку та вирушив на військові навчання, адже не має відповідної спеціальності. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2886
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація