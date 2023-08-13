Віталій Козловський налякав шанувальників відео з фронту: "Дякую Богу, що живі"

Захисник зізнався, що за останній час пережив "великий спектр" емоцій.

Український співак Віталій Козловський, який нині служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж", налякав шанувальників.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артист-захисник поділився коротким відео, знятим на фронті. У ролику Козловський їде у задній частині машини, яку дуже трясе. Очі у Козловського сумні та втомлені. Віталій повідомив, що за останній час пережив "великий спектр" емоцій і подякував Богу за те, що вони з побратимами залишилися живими. Що саме сталося, захисник не розповів. Та судячи з його тексту, вони могли потрапити під обстріл:

"За останній час я пережив великий (м'яко кажучи) спектр емоцій… Дякую Богу, що ми живі", - написав Козловський. Ролик військовослужбовець супроводив своєю піснею "Тихим дотиком".

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Також у фотоблогу Козловський показався разом з побратимами у бліндажі.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав шанувальникам своїх "маленьких сусідів" за бліндажем. Виявляється, на фронті разом з артистом живуть польові миші.

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