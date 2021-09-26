Віталій Козловський назвав причину смерті батька: "З легень залишилися шматочки"

Чоловік ніколи завчасно не казав синові про свої хвороби.

Відомий співак Віталій Козловський нещодавно втратив батька.

Чоловік помер на 75 році життя. У програмі "Світське життя" виконавець назвав причину смерті рідної людини.

"Професійна хвороба, у нього була проблема з легенями, він все життя курив. Тому, люди, не куріть, будь ласка, це дуже шкодить здоров'ю. У нього з легень залишилися шматочки. Зателефонувала його сестра і сказала, що він не хрещений і я в останній момент похрестив тата, це відбувалося в палаті реанімації, через певний час тата не стало", – розповів артист.

Віталій Козловський з батьком / instagram.com/vkozlovskiy

Також Віталій додав, що тато ніколи завчасно не казав синові про свої хвороби.

"Цього разу сталося те, що ставалося завжди – він довів себе до крайності і коли вже я по голосу почув, що щось не так, ми телефоном з ним говорили, я запропонував їхати одразу до лікарні. Він попросив почекати до наступного дня, якщо краще не стане, то тоді до лікарні. Мені дуже прикро, що він ще трішки не пожив, тому що він жив останній рік у великому щасті, він відновив віру в себе, віру в жінок, в кохання і мені просто хотілося, щоб він ще для себе, не для мене, не для когось, а для себе ще пожив", – поділився виконавець.

Віталій Козловський з батьком / instagram.com/vkozlovskiy

Козловський також додав, що йому дуже прикро, що тато не був на його весіллі та не бачив онуків. Ця думка досить довго не давала йому спокою. Втім, оговтатися від горя йому допомогла робота.

"Мабуть, якби роботи не було, я б з'їхав з глузду, я б себе накручував різними думками. І якось роботи з'явилося настільки багато, що я сам цього не очікував і концерти мене врятували. Концерти – це як ліки", – додав зірка.

Як Віталій Козловський справляється з втратою батька

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розчулив зверненням до покійного батька. Артист написав вірш.

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