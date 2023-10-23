Віталій Козловський після гучного скандалу запропонував Ігорю Кондратюку укласти незвичайну угоду

Співак хоче покласти край конфлікту, який триває між ним та продюсером вже понад 10 років.

Український співак Віталій Козловський неочікувано публічно звернувся до свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка.

У своєму Instagram виконавець опублікував відео-звернення. Артист хоче покласти край конфлікту, який триває між ними та його колишнім продюсером вже понад 10 років. Задля цього Козловський запропонував особисто зустрітися та все обговорити.

"Всі ці роки ви відмовлялися від пропозицій особисто зустрітися і вирішити конфлікт. Спілкувалися наші з вами представники. І навіть частково дійшли до умов згоди. Але всі ці розмови врешті не вилились ні у що через вашу категоричну відмову зустрітися і зафіксувати наші домовленості особисто. Погодьтесь, що передати через представника аркуш з умовами і сумами, які я маю віддати, і ігнорувати особисті зустрічі, щоб далі залишати за собою можливість бути "ображеним" та висловлювати неповагу в мій бік - це не мирова. Зараз я звертаюсь до вас у публічному просторі", - звернувся до Кондратюка Козловський.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

Музикант запропонував шоумену укласти мирову угоду, завдяки якій вони зможуть владнати конфлікт та більше не влаштовувати публічні скандали.

"У моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: зустріч і домовленість, сплата згідно з рішеннями суду декількома (3-4) платежами впродовж двох років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні, вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару, ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше", - зазначив Козловський.

Музикант наголосив, якщо Кондратюк дійсно хоче дійти згоди та припинити конфлікт, то вони зможуть домовитися.

Віталій Козловський після гучного скандалу запропонував Кондратюку мирову угоду

"Давайте будемо прикладом гідного і людяного завершення співпраці, яке можливе між артистом і продюсером, а не уособленням ганебного срачу. Якщо ваша мета - вирішити питання в правовому полі, захистити свої авторські права, отримати кошти в рамках рішень суду і припинити чвари, впевнений - ми домовимось і гідно покладемо цьому кінець", - наголосив артист.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, з чого почався конфлікт Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка, як на це реагують інші артисти та чи може продюсер стягувати з виконавця його військову зарплату.

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