Віталій Козловський поділився першими фото з передової та показав, як спить у бліндажі

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно вступив до лав Збройних сил, показався на передовій.

Виконавець вийшов на зв'язок із шанувальниками у своїх Instagram-stories. Козловський поділився кадрами з бойових позицій і показав, як ховається у бліндажі разом із побратимами. Військові облаштували під землею надійне укриття за допомогою брезенту й деревини.

Віталій на втратив нагоди пожартувати та зазначив, що всі умови його концертного райдеру були дотримані.

"Все по райдеру", - жартома написав Козловський.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Також виконавець поділився з фанами селфі з бліндажу та показав, який вигляд має під час служби в армії. У Козловського вже відросла борода, на обличчі були сліди від бруду, але він однаково усміхався на камеру. Світлину артист залишив без підпису, натомість додав емоджи с усмішкою.

Віталій Козловський на фронті / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Як відомо, Козловський отримав повістку в середині червня й без вагань вирушив до військкомату. Співак одразу заявив про те, що готовий стати на захист України та взяти до рук зброю.

Вже за короткий час співак вирушив на військовий полігон, де разом із побратимами проходив бойову підготовку. Віталій ділився світлинами й відео зі своїми навчаннями та показував, як вчився поводитися зі зброєю. Через місяці навчання співак поділився відео, де складає присягу, яким довів до сліз своїх шанувальників.

Декілька днів тому Козловський вирушив на передові позиції - артист показався в автівці з амуніцією та подякував усім за підтримку.

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