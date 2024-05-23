Віталій Козловський похрестив двомісячного сина і вперше показав його обличчя

Український співак Віталій Козловський похрестив двомісячного сина Оскара.

Обряд хрещення відбувся в Києві, а саме в Михайлівському Золотоверхому монастирі. Щоправда, радісною новиною поділився не сам артист, а священник Олександр Баричко, який і хрестив хлопчика.

Церковнослужитель поділився фото з таїнства. Він у своєму Instagram опублікував знімок, на якому був зображений з Віталієм Козловським, його дружиною Юлією Бакуменко та їхнім двомісячним сином Оскаром. До речі, на світлині можна розгледіти обличчя хлопчика.

Варто зазначити, що профіль священника в Instagram закритий. Однак виданню kp.ua вдалося отримати до нього доступ. Сам Віталій Козловський радісну новину поки не коментує та не публікує фото.

Віталій Козловський похрестив сина / Фото: instagram.com/olexandr_barychka

"Новий воїн церкви Хрестової. Дочекався отримати Оскара", - підписав кадр священник.

Зазначимо, цьогоріч стало відомо, що в особистому житті Віталія Козловського сталися кардинальні зміни. Він одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко. На початку квітня стало відомо, що у новоспеченого подружжя народився син, якого вони назвали Оскаром. У фотоблогу артист активно ділиться кадрами з дружиною та сином. Нещодавно співак показав, як хлопчик вже помітно підріс та танцює під його пісню.

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