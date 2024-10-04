Віталій Козловський показав архівне фото з батьками та який вигляд мав у дитинстві

Український співак Віталій Козловський поділився рідкісним родинним знімком.

Зокрема, у своєму фотоблогу виконавець опублікував архівне фото з батьками, де постає ще немовлям. Водночас Віталій пригадав своє дитинство та власні хобі, які він завжди обирав сам без допомоги батьків. Так, артист порівняв власні дитячі роки та сина Оскара. І спираючись на свій досвід, Козловський зазначив, що ще змалечку буде пропонувати малюку безліч можливостей, щоб він постійно розвивався. І вже зараз зірка з дружиною записали Оскара на плавання з тренеркою.

Віталій Козловський з батьками / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Коли я був таким як на фото, навіть мови не було про якийсь спорт. Почав ходити і шукати собі різні гуртки вже у школі. Мене не водили за руку. Знаходив сам, приходив до батьків: "Буду займатись" – "Займайся". Тому для себе вирішив, що з найменшого віку хочу дати синочку максимум можливостей, а він вже підросте і обере, що йому найцікавіше. Тому вже з трьох місяців Оскар плаває", - поділився співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розсекретив, до якої бригади його перевели, й розповів про нові обов'язки.

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