Віталій Козловський показав нове відео з навчань, де вони з побратимами вигукують гасла

Український співак Віталій Козловський, який у середині червня отримав повістку, вже два тижні проходить військові навчання.

Періодично виконавець розповідає шанувальникам в Instagram, як проходить його підготовка. Цього разу артист показав, як вони з побратимами під час шикування вигукували українські гасла.

Також Козловський записав звернення до шанувальників, у якому теж промовив потужні слова:

"Привіт друзі. Навчання тривають. І я хочу сказати, що: Крим – Україна, рашистам – глина, птн – х*йло, перемога за нами!" – сказав у відео Козловський.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що дуже пишаються своїм кумиром: "Гордість до сліз! За мужність усіх захисників", "Пишаюся! Молюсь! Обіймаю, рідний", "Було дуже цікаво спостерігати за вашим творчим ростом! Але зараз ви ще більший приклад та натхнення для молодого покоління українців!", "Козак".

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав, як йому побратими поголили бороду та підстригли волосся. Артист прокоментував, що на службі свої правила та порядки, а він зобов'язаний їх дотримуватися.

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