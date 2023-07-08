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Віталій Козловський показав нове відео з навчань, де вони з побратимами вигукують гасла

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
571
Час на прочитання
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Віталій Козловський показав нове відео з навчань, де вони з побратимами вигукують гасла

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Виконавець вже два тижні проходить військові навчання.

Український співак Віталій Козловський, який у середині червня отримав повістку, вже два тижні проходить військові навчання.

Періодично виконавець розповідає шанувальникам в Instagram, як проходить його підготовка. Цього разу артист показав, як вони з побратимами під час шикування вигукували українські гасла.

Також Козловський записав звернення до шанувальників, у якому теж промовив потужні слова:

"Привіт друзі. Навчання тривають. І я хочу сказати, що: Крим – Україна, рашистам – глина, птн – х*йло, перемога за нами!" – сказав у відео Козловський.

Своєю чергою, шанувальники зізналися, що дуже пишаються своїм кумиром: "Гордість до сліз! За мужність усіх захисників", "Пишаюся! Молюсь! Обіймаю, рідний", "Було дуже цікаво спостерігати за вашим творчим ростом! Але зараз ви ще більший приклад та натхнення для молодого покоління українців!", "Козак".

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав, як йому побратими поголили бороду та підстригли волосся. Артист прокоментував, що на службі свої правила та порядки, а він зобов'язаний їх дотримуватися.

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Дата публікації
Перегляди
571
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