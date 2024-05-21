Віталій Козловський показав підрослого двомісячного сина і здивував, як він танцює під його пісню

Український співак Віталій Козловський все частіше ділиться контентом зі своїм сином Оскаром.

Артист в Instagram зізнався, що з появою хлопчика на світ в його житті змінилися пріоритети та сенси. Також музикант опублікував фото з двомісячним Оскаром, на якому він ніжно цілував його ручку. На знімку можна запримітити, що син співака вже помітно підріс.

"Пріоритети та сенси в житті змінились. І відчуття життя також…", - поділився артист.

Віталій Козловський із сином / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Окрім того, Віталій Козловський поділився, що двомісячний синочок вже встиг оцінити його творчість. Виявляється, Оскару подобається пісня батька – "Мала, танцюй". Ба більше, виконавець здивував, що синочок навіть танцює під неї. Тож, музикант запланував випускати наступні треки більш веселими. Віталій Козловський поцікавився у фанів, чи варто спробувати поекспериментувати з творчістю.

"Оскару подобається пісня "Мала, танцюй". Він навіть лежачи намагається танцювати. Це так втішає і наповнює душу. Тож, наступні треки мають бути танцювальними і, мабуть, не важливо - сумні або веселі! Чи ні?" – поцікавився артист.

Син Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський ділився зворушливими кадрами з дружиною та сином. Артист мило вітав свою кохану з Днем матері.

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