Віталій Козловський показав підрослого сина-копію і чуттєво привітав його з першим днем народження

У родині українського співака Віталія Козловського та його дружини Юлії Бакуменко особливе свято. Син виконавиця святкує свій перший день народження.

Так, 25 лютого Оскару виповнюється рівно рочок. Звичайно, з нагоди особливої дати Віталій Козловський опублікував святковий допис в Instagram. Зокрема, виконавець продемонстрував, як Оскар за рік помітно підріс та змінився. До речі, тим часом користувачі не припиняють писати, що синочок – просто копія зіркового батька.

Також Віталій Козловський поділився, що поява на світ сина назавжди змінила його життя. Якщо раніше виконавець був переконаний, що батьки мають бути для дітей вчителем та наставником, то нині ж його думка змінилася. Артист говорить, що Оскар неабияк його мотивує досягати більшого, міркувати про вчинки та не забувати про відповідальність.

"25 лютого 2024 року життя змінилося назавжди, бо в ньому з'явилося велике щастя – наш Оскар. Я завжди думав, що коли з'являється дитина, ти маєш стати для неї вчителем і наставником. А виявилось все навпаки… Cину! Ти ще зовсім маленький, але саме ти нас вчиш життя: мотивуєш рухатись вперед, не зупинятись і прагнути більшого. Думати про свої вчинки і про відповідальність за них, бо рішення, які ми приймаємо сьогодні - це твоє майбутнє. Все, що ми робимо - це те, з чого ти братимеш приклад", - говорить артист.

Також син навчив Віталія Козловського дбати й про себе і навчитися цінувати, адже саме він є опорою для маленького Оскара. Окрім того, тепер виконавець правильно розставляє пріоритети, будує плани на майбутнє та вміє бути відповідальним дорослим і водночас на мить дитиною. Артист говорить, що все це задля того, аби Оскар ріс щасливим.

Віталій Козловський із дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Дбати про себе і цінувати себе, тому що батьки - це твоя кам'яна стіна і опора, це ті, хто завжди за тебе і дуже багато в твоєму житті залежить від нас, нашого здоров'я і наших можливостей. Розставляти пріоритети, будувати плани, бути відповідальними дорослими, які вмить стають дітьми, готовими до будь-яких пригод та ігор разом з тобою! Зростай, наше пташенятко! Будемо разом відкривати цей світ! Ми завжди поряд!" – додав артист.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Алла Барановська з нагоди дня народження сина від скандального Миколи Тищенка показувала його рідкісні фото. Також знаменитість розсекретила, як відсвяткувала 8-річчя Давида.

Читайте також: