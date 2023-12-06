Віталій Козловський показав себе 18-річним з довгим волоссям: "Не знав, що на мене чекає"

Український співак Віталій Козловський потішив прихильників архівним контентом.

У своєму Instagram артист опублікував фото, на якому показав себе 18-річним. На знімку молодий виконавець зображений з довгим волоссям. Поруч із ним позувала дизайнерка Ірина Джус, яку просто не впізнати.

До слова, архівний кадр був зроблений 20 років тому. Співак тоді лише починав свій творчий шлях та не знав, що на нього чекає в майбутньому. Тим не менш, Козловський 2003 року вже був неабияк популярним, адже встиг взяти участь у музичних проєктах "Караоке на Майдані" та "Шанс".

Віталій Козловський та Ірина Джус / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"20 років тому! Тоді я ще не знав, що на мене чекає попереду", - підписав світлину виконавець.

Зазначимо, нині Віталій Козловський служить в лавах ЗСУ та боронить Україні від російських окупантів. Раніше артист служив на сході, а нині ж в Києві. До речі, днями співак зізнався, як ставиться до концертів та веселощів цивільних під час війни.

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