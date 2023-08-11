Віталій Козловський показав свій бліндаж і маленьких сусідів, які живуть з ним на передовій

Артист показує шанувальникам, як живе і що робить на фронті.

Український співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський продовжує ділитися з шанувальниками фото та відео з фронту.

Цього разу артист-захисник поділився коротким відео з бліндажа, в якому живе на передовій. У сторіз своєї сторінки в Instagram Козловський розмістив ролик, знятий у його бліндажі.

У відео Козловський також показав "маленьких сусідів", які мешкають з ним у бліндажі. Йдеться про польових мишей, які оселилися у бліндажах наших захисників.

Віталій Козловський поділився новим відео з передової і показав сусідів у бліндажі

Зазначимо, що на початку літа цього року Віталія Козловського мобілізували до лав Збройних сил України і зараз він служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Артист, за можливості ділиться з фанами фото і відео з передової.

Так, нещодавно ми писали про те, що Віталій Козловський поділився сумним фото з фронту, де вимазаний у землі, з побитими руками та цигаркою. Артист чесно зізнався, що не про таке життя він мріяв, але "зараз інакше не може".

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