Віталій Козловський показав свій бліндаж і маленьких сусідів, які живуть з ним на передовій

Артист показує шанувальникам, як живе і що робить на фронті.
Український співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський продовжує ділитися з шанувальниками фото та відео з фронту.
Цього разу артист-захисник поділився коротким відео з бліндажа, в якому живе на передовій. У сторіз своєї сторінки в Instagram Козловський розмістив ролик, знятий у його бліндажі.
У відео Козловський також показав "маленьких сусідів", які мешкають з ним у бліндажі. Йдеться про польових мишей, які оселилися у бліндажах наших захисників.
Зазначимо, що на початку літа цього року Віталія Козловського мобілізували до лав Збройних сил України і зараз він служить в Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж". Артист, за можливості ділиться з фанами фото і відео з передової.
Так, нещодавно ми писали про те, що Віталій Козловський поділився сумним фото з фронту, де вимазаний у землі, з побитими руками та цигаркою. Артист чесно зізнався, що не про таке життя він мріяв, але "зараз інакше не може".
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