Віталій Козловський показав свою маму-красуню на свіжому фото

Український співак Віталій Козловський потішив шанувальників родинним контентом.

Так, мама співака Тетяна Миколаївна доволі рідко з'являється у фотоблогу зіркового сина. Втім, зараз Віталій зробив виключення і зрештою поділився, як вони проводять час разом. На зображенні рідна людина виконавця постає у смугастій фіолетовій футболці та чорних брюках. Доповнює її образ сумка. Вочевидь, вся родина вийшла на вечірню прогулянку до парку, адже на фото видніється частина пелюшки тримісячного сина Віталія. Тож, бабуся насолоджувалася заходом сонця у компанії найрідніших із онуком Оскаром.

Мама Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Мама", - підписав світлину Козловський і додав смайлик у формі сердечка.

Зазначимо, декілька місяців тому артист також пригадав свого покійного батька Віталія Сергійовича. Співак вшанував його пам'ять і показав рідкісні світлини зі святкування останнього 74-го дня народження тата.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський зробив миле фото з дружиною Юлією і здивував, як швидко підріс його син. Також щасливі батьки показали символічні парні прикраси, присвячені їхній родині.

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