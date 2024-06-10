Віталій Козловський показав зворушливі фото з хрещення сина і розсекретив відомих хрещених Оскара

Український співак Віталій Козловський підтвердив, що разом із дружиною, піарницею Юлією Бакуменко, похрестив синочка Оскара.

У своєму Instagram виконавець активно ділиться кадрами з таїнства. Зокрема, хрещення відбулося в Михайлівському Золотоверхому монастирі ще у травні. Утім, подружжя тримало радісну новину в таємниці та лише зараз наважилося нею поділитися.

Віталій Козловський похрестив сина / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Похрестили нашого синочка Оскара. Один з найщасливіших днів у моєму житті. Коли поряд найрідніші люди і кайфуєш від кожної миті. Чотири покоління сім'ї зібралися разом. Сльози щастя. Дякую Боже, що даруєш таку можливість бути поруч", - поділився Козловський.

Віталій Козловський похрестив сина / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Співак вже розсекретив хрещених батьків Оскара. Хрестили синочка музиканта дружина Анатолія Анатоліча та музичний продюсер Андрій Ігнатченко. Юла вже прокоментувала важливу подію. Вона зазначила, що для неї – честь стати хрещеною мамою Оскара.

Віталій Козловський похрестив сина / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Для мене дуже велика честь стати хрещеною мамою красунчика Оскара – сина Віталія Козловського і його прекрасної дружини Юлії. Бажаю нашому синочку мирного неба, спокійного життя, доброї долі та хороших людей поруч. Доля з'єднала наші родини на все життя, і я цьому безмежно рада", - поділилася Юла.

Віталій Козловський похрестив сина / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше футболіст Олександр Зінченко повідомив, що похрестив молодшу доньку. Спортсмен вже поділився зворушливими кадрами з таїнства.

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