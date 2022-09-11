Віталій Козловський показав зворушливий подарунок від 4-річної дівчинки з Маріуполя

Співак Віталій Козловський зустрівся з маленькою прихильницею під час концерту.

У київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності" відбувся благодійний концерт від зірок українського шоу-бізнесу. У заході взяв участь і співак Віталій Козловський.

Після виступу виконавця чекала неочікувана зустріч. У гримерці до Віталія підійшла жінка з Маріуполя із 4-річною донькою.

Маленька прихильниця на ім'я Олександра подарувала Козловському малюнок, на якому зобразила рідне місто на морському узбережжі. Милий подарунок від дівчинки дуже зворушив виконавця.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Збережу собі на пам'ять, на згадку! Дякую вам дуже", - подякував за подарунок від шанувальниці співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, днями навколо Віталія Козловського та співачки Наталі Могилевської розгорівся скандал. Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька пригадала артистам їхнє минуле, пов'язане з Росією та проросійською владою.

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