Віталій Козловський показав зворушливий подарунок від 4-річної дівчинки з Маріуполя

Співак Віталій Козловський зустрівся з маленькою прихильницею під час концерту.
У київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності" відбувся благодійний концерт від зірок українського шоу-бізнесу. У заході взяв участь і співак Віталій Козловський.
Після виступу виконавця чекала неочікувана зустріч. У гримерці до Віталія підійшла жінка з Маріуполя із 4-річною донькою.
Маленька прихильниця на ім'я Олександра подарувала Козловському малюнок, на якому зобразила рідне місто на морському узбережжі. Милий подарунок від дівчинки дуже зворушив виконавця.
"Збережу собі на пам'ять, на згадку! Дякую вам дуже", - подякував за подарунок від шанувальниці співак.
Нагадаємо, днями навколо Віталія Козловського та співачки Наталі Могилевської розгорівся скандал. Заслужена артистка України Анжеліка Рудницька пригадала артистам їхнє минуле, пов'язане з Росією та проросійською владою.
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