Віталій Козловський показався у військовій формі та зі зброєю в руках: "Можна утилізувати ворога"

Український співак Віталій Козловський показався у військовій формі та зі зброєю в руках.

Відповідне відео артист опублікував в Instagram-stories. Як зазначив виконавець, раніше його зброєю був мікрофон, а тепер та, якою можна по-справжньому утилізувати ворога. Ймовірно, Козловський нині перебуває на військових навчаннях.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя – це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога", - прокоментував співак.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Зазначимо, раніше Віталій Козловський ділився, що отримав повістку до військкомату. Виконавець підписав документ, пройшов спеціальну медичну комісію та мав відправитися на військові навчання, адже у нього немає якоїсь певної спеціальності.

Нагадаємо, Віталій Козловський не перший медійний чоловік, який отримав повістку. Раніше до військкомату сходив актор Тарас Цимбалюк, який нині перебуває в черзі, та ведучий Тимур Мірошниченко, який став на облік.

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