Віталій Козловський потрапив під обстріл, після якого ледь не вмер: "Прощався з життям"

Український співак Віталій Козловський, який несе службу у ЗСУ, не раз піддавався критиці з боку юзерів, мовляв, він часто постить кадри з передової і його служба радше піар.

Втім, близька подруга артиста-захисника Аліна Шаманська у своєму подкасті "Розлючена" подякувала Козловському за те, що він боронить нашу країну і наголосила, що він не те, що служить, а є одним з найкращих військових свого батальйону.

Шаманська додала, що Козловський на передовій ризикує своїм життям і одного разу ледь не загинув:

"Мій близький друг Віталій Козловський зараз дійсно воює. Я бачила відео, які не можна показувати і які він не показує. Я бачила, як він стріляє. Я не знаю, чи можна це розповідати, добре, не буду. Але скажу, що дійсно бачила і знаю з перших вуст, що Віталій Козловський дійсно ризикує своїм життям, він сидить в окопах, він попадав під обстріл, після якого ледь не вмер. Він прощався з життям і думав, що це його останній день", - поділилася блогерка.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Вона зазначила, що побратими поважають Козловського і були здивовані, що він на фронті не сидить, склавши руки, а дійсно воює:

"Усі в шоці. Вся його команда, весь його батальйон, командир підходили до нього тиснули йому руку і казали: "Віталіку, ми думали, що тебе відправили просто… Ми не думали, що ти реально будеш воювати. Ми думали, що ти пройдеш навчання і тебе десь посадять сидіти. І все". Віталіку, ти один з найкращих військових, тому що він це робить завзято, у нього класна фізична підготовка, відчуває в собі сили", - додала Шаманська.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показав бліндаж, у якому живе з побратимами на фронті.

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