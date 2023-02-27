Віталій Козловський пригадав, як йому телефонували п'яні родичі з РФ та розповідали про "перемогу"

Український виконавець Віталій Козловський розповів про своїх родичів, які живуть у Росії.

Зокрема, на початку повномасштабної війни сестра музиканта, яка перебуває у Москві, підтримала його. Утім, уникала теми війни. Далі вони продовжували лише листуватися. Та після трагедії у Дніпрі родичі артиста шокували його своїм вчинком, після якого він почав їх зневажати.

"Я не сприймаю їх взагалі. Для мене це люди, у яких замість голів свинячі морди, вони не вміють відчувати, співчувати. Коли у Дніпро прилетіла ракета і влучила у будинок, я сидів вдома в такому стані, що мені жити не хотілося. І тут телефонує "Лєна Москва". Я б не взяв слухавку в інший день. Мені було жахливо на душі, я подумав, що вона телефонує, аби підтримати та поспівчувати", - пригадав Козловський в інтерв'ю проєкту "Зірковий".

Віталій Козловський

Як виявилося, телефонувала Віталію не сестра, а її чоловік, який родом з Львівщини. Козловський почав розповідати, що російські окупанти завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, через що загинули невинні люди. Той, своєю чергою, почав затикати йому рота.

"На зв'язку був чоловік сестри з запитаннями: "Як ти, що ти?" Я кажу: "Та як я. Сьогодні прокинувся від вибухів, а в Дніпро прилетіла ракета, яка знищила будинок, в якому було багато дітей, жінок". А він такий: "Тихо, тихо, давай це не обговорювати, давай збережемо сімейний зв'язок". Я розумію, що вони там собі наклюкалися (ред. – напилися) і знайшли сили зателефонувати. Краще б вони того не робили", - поділився артист.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

У кінці розмови чоловік сестри просто шокував Козловського. Він почав заявляти, що Росія переможе.

"У кінці він сказав: "Росія переможе". Я просто в ступорі слухав те, що він говорить. Мені було як шкребком по серцю. Я не пам'ятаю, як я закінчив ту розмову: чи я їх послав, чи поклав слухавку. Мене тоді трясло. Я був шокований", - обурився Козловський.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський заступився за танцівника Влада Яму, який на початку війни поїхав до США. Співак пояснив, чому не критикує хореографа.

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