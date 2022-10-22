Віталій Козловський присвятив пісню героям Азовсталі та показав чуттєвий кліп до неї

Ця пісня була написана автором з Харкова після того, як окупанти зруйнували його дім.

Український співак Віталій Козловський випустив нову ліричну композицію під назвою "Вільні" та одразу кліп до неї.

Автором пісністав Ігор Лузанов. Він створив її після того, як ворожа ракета зруйнувала його дім в Харкові. Під обстрілами та емоціями від пережитого і народились рядки композиції.

Співавторами пісні виступили Костянтин Гарбузюк та Артур Прокопчук.

Своєю чергою Козловський зізнався, що виконував цей трек, думаючи про захисницю Азовсталі Катерину Поліщук із позивним "Пташка":

"Мене вразила історія "Пташки" Катерини Поліщук. Цю пісню я співаю з думками про неї та про героїчних людей, які стоять за нас усіх. Катерині 21, вона парамедик, добровольцем поїхала до Маріуполя рятувати людей. З побратимами пройшла пекло Азовсталі, полон. По них били бомбами, а вони працювали і співали. Не зламались навіть там, де ламалася сталь. І завдяки таким людям Україна не зламається ніколи. Будемо з піснею йти до перемоги, бо ми вільні і наша віра незламна", - прокоментував артист.

Зараз Віталій Козловський перебуває в Києві та дав вже понад 90 концертів для ЗСУ, медиків, переселенців та рятувальників.

"Зараз це спільна мета усіх - боротись за те, щоб кожний воїн, який зараз в полоні, повернувся додому. За декілька днів до виходу пісні я дізнався, що 108 полонених жінок повернулись до України. Серед них - Вікторія, яка була на Азовсталі з маленькою донькою Алісою. Окупанти розлучили їх навесні, дитину відправили до Запоріжжя, а маму - в полон. Тепер вона нарешті поряд з донькою. Кожній з цих надзвичайних жінок так хочеться подякувати та обійняти. Все, що я роблю - я присвячую саме їм", - сказав Козловський.

Віталій Козловський

Знімання ж кліпу до композиції відбувалися в Києві, основними локаціями були обрані монументальні місця столиці, яка вистояла навалу ворога і непохитно стоятиме далі. Головну роль у відео зіграла Аделіна Снігир, а режисером виступив Володимир Колос.

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