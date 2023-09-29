Віталій Козловський провів відео-румтур по бліндажу, де живе з побратимами

Український співак Віталій Козловський, який боронить Україну на передовій, показав, як вони з побратимами облаштувалися.

На сторінці в Instagram захисник розмістив відео, в якому показав, де вони із товаришами по службі зберігають їжу, а також де сплять. У відео Козловський показав, як зустрічає світанок і п'є чай. Також військовий зізнався, що на фронті у нього проявилася алергія на одну з рослин, яка росте в цих місцевостях:

"Videoщоденник з особистого". 6:10 ранку. Румтур або екскурсія в бліндажі та трохи мене в моменті. Це відео знімав для рідних, але вирішив показати його вам, щоб бачили справжні умови життя… Щоб люди не забували, якою ціною та невтомно допомагали, донатили тим, кому довіряють. P.S. Ранок все таки був не такий вже і спокійний, але в порівнянні… А те, що довелося пережити згодом тієї ж ночі, перевернуло мою свідомість…" – розповів Козловський.

Віталій Козловський показав відео з бліндажу, яке знімав для своїх рідних

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський поділився моторошними фото, де зображений на тлі "цвинтаря з машин" між Гостомелем і Ірпенем. Як пояснив Віталій, цими фотографіями він вирішив нагадати шанувальникам про себе.

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