Віталій Козловський розчулив кадрами зі зруйнованої школи, де на дошці лишився напис "23 лютого"

Український співак Віталій Козловський, який служить в лавах ЗСУ, привітав військових з Днем захисника і захисниці України.

В Instagram-stories музикант зазначив, що саме завдяки захисникам українці в тилу можуть працювати, творити та будувати плани на майбутнє. Виконавець закликав не забути про героїчні вчинки ЗСУ, а також віддякувати їм донатом.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Сьогодні день захисників і захисниць – тих людей, завдяки кому ми отримуємо незалежність. Завдяки кому можна в нашій країні жити, творити, працювати і планувати своє життя. Це дуже тяжка праця. Найкраще привітання для захисників – це відчуття того, що серед цивільних є підтримка та міцний тил. У цей день, і не тільки, зустрівши захисника чи захисницю, обійміть, подякуйте і знайдіть теплі слова. А ще зробіть донати тим, кому довіряєте, скільки у ваших силах. Попереду холоди, і забезпечення наших воїнів дуже важливе", - зазначив музикант.

До слова, Віталій Козловський нині сам перебуває на фронті, де від окупантів захищає Україну. Артист записував кадри з привітанням з Днем захисника і захисниці у покинутій школі, яка була знищена російськими окупантами. Мурахи по шкірі викликає те, що на дошці досі залишився напис "23 лютого". Наступного дня діти до школи вже не прийшли, адже країна-агресорка Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, українські зірки вже привітали з Днем захисника та захисниці. Знаменитості бажають скорішої перемоги, а також дякують ЗСУ за захист.

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