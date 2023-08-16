Віталій Козловський розчулив зверненням до покійного батька, якого не стало два роки тому

Український співак Віталій Козловський, який нині у лавах ЗСУ захищає країну від російських окупантів, вшанував пам'ять покійного батька.

Рідної людини артиста не стало 15 серпня два роки тому. Співак у своєму Instagram залишив зворушливе звернення до покійного Віталія Сергійовича. Виконавець написав, що тато назавжди залишиться у його серці, скільки б років не минуло.

"Татусю, мій янголе! Вже два роки без тебе… Ти в моєму серці назавжди", - розчулив зверненням до покійного батька артист.

Батько Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Зазначимо, Віталій Сергійович – батько співака – помер два роки тому на 75-му році життя. У рідної людини артиста були проблеми з легенями. Для Віталія Козловського це була болісна втрата, адже він був дуже близьким з батьком та вважав його найкращим другом.

Нагадаємо, нині співак служить в лавах ЗСУ. Нещодавно Козловський неабияк налякав прихильників, опублікувавши нове відео з фронту. Артист показався з сумними очима та поділився, що ледь не загинув.

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