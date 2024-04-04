Віталій Козловський розповів про фінансові проблеми через Кондратюка: "Це банальна помста"

Український співак та захисник Віталій Козловський різко висловився в бік експродюсера Ігоря Кондратюка.

Нагадаємо, Кондратюк стягує з артиста борг за розірвання контракту 10 років тому. За словами Віталія, він би хотів мирним шляхом вирішувати це питання з експродюсером, але той не погоджується. Артист також поділився ситуацією, як через стягування великої суми коштів Ігорем, одного разу він не зміг розрахуватися з побратимами за продукти:

"Коли я був на Донеччині, і ми заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима. Коли я відкрив гаманець, і кажу: "пацани, у мене немає грошей, у мене Кондратюк все забрав". У мене не лишилося нічого в той момент. У мене в кишені була якась готівка, я пропонував. Я був впевнений, що війна не тільки скидає маски, є переоцінка цінностей, що люди можуть поспілкуватися нарешті. Кондратюк ніколи не хотів напряму зі мною зустрітися, і коли це сталося саме там, це для мене став удар, моєму гніву не було меж. Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Йому нічого не загрожувало, його діти не будуть служити, і він мене не зрозуміє. Я думаю, це банальна помста, йому нічого не винний, він це знає, але ніколи не зізнається. Тому я надав цій історії розголосу в соціальних мережах, щоб він прийшов до мене і ми нарешті могли поспілкуватися, і я домовився б з ним про мирову угоду, домовився б, як ті гроші віддати, і забути про цю конфліктну ситуацію", - розповів зірка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Наразі ж співак запевнив, що продовжує сплачувати певну частину свого прибутку Кондратюку й залишає все на совісті музичного продюсера:

"Я інший, я змінився, у мене є син, родина, є заради кого жити, не думаю категоріями "Я", а думаю - "ми". Я б хотів закрити цю історію, в юридичному плані я не маю рації, тому я готовий все відшкодувати. А моральний аспект ситуації, нехай залишиться на його совісті", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показав фото з новонародженим сином та назвав його незвичне ім'я.

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