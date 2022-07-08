Віталій Козловський розповів про племінника з Росії, який хоче звідти втекти: "Він там не може жити"

Як відомо, у Віталія Козловського є зведена сестра за лінією батька, яка мешкає у Росії.

Раніше виконавець розповідав, що припинив будь-яке спілкування з родичкою через її позицію.

"Коли розпочалася війна, сестра мені зателефонувала і запитала: "Віталіку, що у вас там?". Я дуже емоційно їй розповів, що нас бомблять, вмирає багато людей, вмирають діти. Я почав їх закликати щось робити. І тут в якийсь момент вони зам'ялися. Такий стоп і пауза була. В пам'ять мого тата я просто попрощався з ними і більше з ними не спілкувався", - пригадав Козловський розмову з сестрою та її чоловіком, який, до речі, є військовим, йдеться у програмі "Слава+".

Козловський зізнався, що нещодавно сестра, не запитуючи у нього, як справи, чи він взагалі живий, надіслала фото його племінника – свого сина, з весілля. Віталій згадує, що був дуже обурений і лише за день, вгамувавши емоції, відповів та побажав щастя молодим.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Цю історію артист не так давно розповів в ефірі одного з телеканалів і так сталося, що її побачив той самий племінник Козловського і зателефонував дядьку. Спочатку виконавець не хотів відповідати, каже, вони рік не спілкувалися і за час війни жодного разу племінник не поцікавився, як він:. Та, врешті, Козловський перетелефонував:

"Я думаю, закриємо гештальт цією розмовою – або посваримося, або дійсно почує щось. Виявляється, він побачив це інтерв'ю і каже: "Мені дуже прикро за все те, що зараз відбувається в моїй так само країні". Тому що він народжений так само як і моя сестра, так само як і її чоловік, який військовий, в принципі знає ситуацію, в Україні. Він каже: "Я з мамою іноді говорю, вона щось розуміє і якось піддається моїм розмовам, тому що я їй аргументую історією". Він каже: "Я тут не можу жити. По-перше, не можу жити, бо вони тут дійсно зомбі, вони кончені. Вони піддаються ТБ і тій пропаганді. Вони не розуміють". Він каже, що навіть зі своїм татом практично не спілкується. Він каже: "За великим рахунком, тут безліч людей підтримують цю всю херню, яка відбувається в нас", - розповів Козловський.

За його словами, племінник планує виїхати з Росії до іншої країни, оскільки не бачить свого майбутнього в Росії.

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