Віталій Козловський розсекретив, до якої бригади його перевели та чим він займається на фронті

Український співак Віталій Козловський розповів про свою службу в лавах ЗСУ.

Як говорить зірка, з початку весни цього року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, яка веде бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. До того ж Козловський зізнався, що вона одна з перших увійшла до Курської області в РФ.

Також співак розсекретив свої головні обов'язки у складі бригади. Зокрема, йому доручили забезпечувати бригаду всім необхідним для виконання бойових завдань. І окрім того, артист опікується важливою місією – допомагає родинам загиблих і безвісти зниклих також закривати їхні потреби.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Навесні мене перевели до 22-ї окремої механізованої бригади. Це сильна бойова бригада: бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. А ще на її плечах дуже ризикована і складна операція – бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курську область. Багато роботи, багато потреб. Наразі командування доручило мені дві задачі. Перша – це забезпечення бригади усім необхідним для виконання бойових завдань. Потрібні Fpv дрони, пікапи, реби… Друга моя задача – патронат. Іншими словами закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність – це наразі мій інструмент", - поділився Віталій у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський приїхав у невелику відпустку та провів час з родиною та друзями. Зокрема, засвітився на дні народженні шоумена Анатолія Анатоліча та здивував гостей оригінальним сюрпризом.

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