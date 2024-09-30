Віталій Козловський розсекретив, коли насправді почалися його стосунки з дружиною

Артист також поділився, як змінилося його життя з появою сина.

Український співак Віталій Козловський розсекретив, коли почалися його стосунки з дружиною та як змінилося життя з появою сина.

Виконавець зі своєю обраницею багато років співпрацював. Юлія Бакуменко є піарницею артиста. Утім, робочі стосунки пари переросли в романтичні, а згодом у сімейні. Віталій Козловський зізнався, що взаємини стали серйозними саме під час пандемії, а вже з початком повномасштабної війни вони лише укріпилися.

"Стосунки стали більше серйозними під час пандемії, а закріпилися вони під час війни", - розповів музикант в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський неабияк вдячний дружині за сина, якому вже сім місяців. Співак зізнається, що з появою Оскара його життя стало лише кращим. Заради сина виконавець готовий зробити все можливе і неможливе.

"Життя змінилося на краще. Для мене син – це як маяк сьогодні. Я думаю, якби його не було, то, можливо, і мене б не було. Він мені дає таку наснагу і впевненість, бажання і жагу до життя, що я дуже щасливий, що нарешті в моєму житті є ось такий особливий маленький чоловік, заради якого я готовий піти на все", - ділиться артист.

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський показував, як проводить час із 7-місячним сином. До слова, співак вже припинив приховувати Оскара.

Читайте також: