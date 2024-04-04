Віталій Козловський розсекретив свою військову зарплатню та яку посаду обіймає в ЗСУ

Український співак і захисник Віталій Козловський розсекретив, як нині заробляє на життя.

Так, артист-військовослужбовець повідомив, що його перевели на посаду водія до Національного президентського оркестру. Втім, за його словами, зарплата військового не є надто високою, тому його потреби покриває творчість. Зокрема, Віталій зазначив, що наразі витрачає кошти, збережені ще до війни з прослуховування його пісень і попередніх концертів.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

"Було розпорядження перевести мене до Національного президентського оркестру на посаду водія. Важко вижити на зарплату військового? Слава Богу, у мене є щось у запасі, тому що було б дуже сумно. В перший рік війни була одна-дві роботи за символічні гроші. 2021 рік – рік емоційного прориву, я дуже довго себе шукав, і нарешті знайшов. З'явилися пісні "Мала танцюй", "Лікар" і вона дала великий прорив. Після смерті тата я два місяці без перерви їздив на концерти, і завдяки цьому я міг жити й досі щось маю", – зізнався артист в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, як експродюсер Ігор Кондратюк залишив його на передовій без грошей.

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