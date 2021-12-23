Віталій Козловський шокував кардинальною зміною образу: артиста не впізнати

Виконавець наважився поголити бороду та вуса.

Український співак Віталій Козловський по-справжньому здивував своїх прихильників.

Артист наважився кардинально змінити імідж, а саме поголити бороду та вуса, які останні роки були невід'ємною частиною образу Козловського. "Сьогодні я неочікувано повернувся у свої 16", - підписав під відео з новим луком Віталій.

instagram.com/vkozlovskiy

І справді, зірка став мати молодший вигляд і загалом його важко впізнати. Так, вранці у Козловського був ефір на одному з українських радіо, де охоронці його добре знають. Проте цього разу чоловіки були спантеличені і не одразу зрозуміли, хто саме перед ними.

instagram.com/vkozlovskiy

Як розповів виконавець, він розуміє людей, адже сам себе зараз ледь впізнає. Також Віталій поділився, що напередодні всю ніч знімав новий кліп. Цілком можливо, що саме заради цих знімань Козловський відмовився від свого звичного образу і наважився на зміни.

instagram.com/vkozlovskiy

Читайте також: