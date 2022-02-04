Віталій Козловський шокував радикальною зміною іміджу у новому кліпі

Артист випустив відео на танцювальний трек "Мовою серця".

Український співак Віталій Козловський потішив шанувальників відеоновинкою.

Виконавець представив кліп на чуттєву танцювальну композицію "Мовою серця". За словами артиста, основний меседж треку – всеосяжна підтримка та кохання, яким артист огортає жінку.

"Ця пісня – про особистий та особливий досвід у моєму житті. Про нові перспективи, відповідальність. Це про справжні почуття", - додав співак.

"Багато хто вважає, що я приховую своє життя: не проводжу знімань вдома, не показую, з ким живу, як живу, не роблю зі свого життя реаліті-шоу в соціальних мережах, не розповідаю подробиць. Насправді, я розповідаю все. Через свої пісні та відео. "Мовою серця" - про все, що відбувається у моєму житті", - зазначив Козловський.

Авторами композиції виступили Ольга Світлична, Єгор Головін та Віталій Козловський. Ідея відео належить режисерові Ярославу Короткову.

Екранною коханою Козловського виступила Вікторія Любухіна. Шанувальники артиста пам'ятають акторку із кліпу "Мала", де вона яскраво зіграла непросту драматичну роль.

А ще заради нового відео артист зважився на кардинальні зміни у зовнішності.

"Це єдиний кліп у моїй творчості, де я повністю без бороди. Поголив її саме заради цих знімань, але дуже швидко повернувся до звичного образу, тому що деякі люди мене навіть не впізнали. Друзі жартували, що знову став 16-річним. Не знаю, чи наважуся я ще на такі зміни, тому таким мене поки що можна побачити лише у новому кліпі", - прокоментував зміни Віталій.

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