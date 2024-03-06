Віталій Козловський шокував історією, як Кондратюк втік від мобілізації і "відкосив" своїх рідних

Український співак та захисник Віталій Козловський прокоментував скандал зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.

Як раніше ділився Козловський, Кондратюк стягує з нього борг за розірвання контракту 10 років тому з військової зарплатні Віталія. Військовий публічно заявив, що зневажає свого колишнього продюсера. Також Козловський розповів, що Кондратюк до 60 років робив все, аби уникнути мобілізації і "відкосив" від служби своїх рідних:

"Цей козел, він все зробив для того, щоб самому не воювати, бо переховувався до того, як йому виповнилося 60 років. І все зробив для того, щоб його діти не служили, розумієте? І зараз воно гнидне сидить і патякає різну х*рню. А якби в нього хтось з рідних воював би, то він би напевно був би більш емпатичною людиною. Я Кондратюка зневажаю", — сказав Козловський в інтерв’ю "ЖВЛ".

Ігор Кондратюк, Віталій Козловський

Також він порівняв свій конфлікт з Кондратюком з Путіним, який напав на Україну:

"Чи можна врегулювати відносини з Путіним? Неможливо. З Кондратюком так само", — резюмував захисник.

Нагадаємо, що конфлікт між Ігорем Кондратюком та Віталієм Козловським триває вже понад 10 років. Через дострокове розірвання контракту, а також через те, що після цього Козловський виконував свої пісні, однак не мав на це права, він винен експродюсеру чималу суму грошей. За словами Кондратюка, Козловський йому винен десь 1,5 мільйона. Зі свого боку Козловський зазначив, що вже виплатив чималу суму Кондратюку. Також Козловський пропонував йому мирову угоду, від якої Кондратюк відмовився.

Раніше Віталій Козловський зізнався, якою була реакція його покійного тата на конфлікт з Ігорем Кондратюком.

Читайте також: