Віталій Козловський став на захист Влада Ями, якого захейтили через виїзд до США під час війни

Український виконавець Віталій Козловський розповів, як ставиться до чоловіків, які під час війни виїхали за кордон, а також вступився за танцівника Влада Яму.

Зокрема, співак зізнався, що спочатку він засуджував чоловіків-артистів, які на початку війни в Україні перебували за кордоном та не повернулися. Утім, згодом він змінив свою думку, адже зрозумів кожен реагує на страх по-різному.

"Мене злило це на початку війни. Перші пів року війни мене це дуже обурювало. Це для мене було незрозумілим моментом. Люди, які на перший погляд здавалися авторитетними, взяли та втекли. Але я сьогодні їх не засуджую і не маю права на це. Це неправильно, що колись навіть у своїй голові це робив. Кожен страх війни переживає по-своєму", - прокоментував Козловський в інтерв'ю проєкту "Зірковий".

Віталій Козловський

Виконавець також став на захист хореографа Влада Ями. За словами Віталія, він не знає всіх нюансів, але переконаний, що були причини, через які танцівник у перші дні війни виїхав до США.

"Влад Яма – він чоловік, у якого є сім'я, дитина. Тут питання, як забезпечувати свою сім'ю. Мабуть, у нього є якісь переживання. Він же годувальник у сім'ї. Я не знаю всіх нюансів", - наголосив артист.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Зазначимо, Влад Яма на початку повномасштабної війни з родиною переїхав до США. За це хореографу неодноразово у соцмережах прилітав хейт. Утім, чимало хто підтримує Яму. Зокрема, нещодавно на його захист став актор Тарас Цимбалюк, який порадив краще звернути увагу на те, скільки хореограф робить за кордоном для України.

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