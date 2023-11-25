Віталій Козловський у формі ЗСУ вперше після мобілізації виступив у Києві

Український співак, а нині військовий ЗСУ Віталій Козловський вперше після мобілізації виступив на заході в Києві.

Виконавець взяв участь у записі концерту "Новорічна музична платформа", який відбувався днями у "Жовтневому палаці". На сцену Козловський вийшов у військовій формі. Він виконав композицію "Тихим дотиком", а перед цим звернувся до глядачів у залі і закликав донатити на ЗСУ:

"Я бажаю, щоб у новому році здійснилися наші найзаповітніші бажання. Щоб ви, піднімаючи келихи, згадали про тих, хто зараз у холодних окопах. І обов'язково в новому році першою справою, яку ви зробите, – задонатите, допоможете. Тому що тільки разом ми подолаємо", – сказав зі сцени Козловський.

Віталій Козловський / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Відео з виступом Козловського на концерті поділився Telegram-канал "Культурна прачечна".

Віталій Козловський вперше після мобілізації виступив у Києві

Зазначимо, що у червні цього року Віталій Козловський отримав повістку. Місяць співак провів на військових навчаннях. До вересня артист служив у Нацгвардії в штурмовій бригаді "Рубіж", після чого перевівся до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський поділився подробицями страшної ночі на фронті, коли вони з побратимами потрапили під страшний обстріл окупантів. Співак-захисник зізнався, що в той момент прощався з життям.

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