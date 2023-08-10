Віталій Козловський у сажі та з забитими руками показався з цигаркою на фронті

Співак Віталій Козловський, який віднедавна у складі ЗСУ захищає Україну від російських окупантів, поділився новою світлиною з передової.

На сторінці в Instagram Козловський розмістив фотографію, де зображений, сидячи у лісі у військовій формі. Поруч з ним лежить каска. Обличчя захисника вимазане сажею, а на руках видніються забої. Козловський тримає цигарку і усміхається на камеру.

Як зізнався співак, він мріяв не про таке життя, але зараз інакше не може вчинити. Також Віталій не приховує, що сумує за сценою та шанувальниками.

"Не про таке життя я мріяв. Але сьогодні інакше не можу. Хоча, дуже сумую за своїми та за сценою…" – зізнався захисник.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, днями Віталій Козловський поділився першими фото з передової та показав, як спав у бліндажі. Артист з побратими облаштував під землею надійне укриття за допомогою брезенту й деревини. Також Козловський пожартував, що всі умови райдеру були дотримані.

Зазначимо, що наприкінці липня Віталій Козловський закінчив військову підготовку і розчулив фанів до сліз, як складав присягу.

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