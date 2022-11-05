Віталій Козловський відповів, чому 2018 року виступав у Москві

Український співак Віталій Козловський прокоментував, чому чотири роки тому на 9 травня виступив у Москві.

За словами музиканта, він туди їздив один раз, утім співака досі за це дорікають. Козловський розуміє, чому про це йому нагадують. Віталій додав, що вже нічого змінити не може, утім нині він зовсім інша людина.

"Один раз з'їздив – і мені прилетіло. Коли це мені сьогодні прилітає, я сприймаю це без негативу. Я думаю: "Ну так, було таке". Не знаю, скільки воно мені ще буде прилітати. Може, впродовж усього мого життя мені це згадуватимуть?! Може! Не знаю. Але я знаю точно, що сьогодні я зовсім інша людина. А те, що було – те було, це неможливо викреслити", - прокоментував Козловський в інтерв'ю Новини.LIVE.

Віталій Козловський

Як пояснив музикант, він тоді був несвідомим. Артисту здавалося, що музика поза політикою. Нині ж він усвідомив свій вчинок і розуміє, що припустився помилки, погодившись на виступ у Росії.

"Я був несвідомим тоді. Я співав і мені здавалося, що творчість поза політикою і немає меж. Сьогодні я розумію, що творчість – це відображення якоїсь політики так само. Творчість так само несе в собі якусь позицію. Сьогодні це саме такий для мене має вигляд", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський випустив нову ліричну пісню. Музикант присвятив композицію захисникам Маріуполя - героям "Азовсталі".

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