Віталій Козловський відповів, як відреагував на орден від Зеленського: "Нам за це гроші дадуть?"

Співак Віталій Козловський розповів, як дізнався про орден від Зеленського та яка у нього була реакція на почесну нагороду.

З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський нагородив орденами зірок шоубізнесу, серед них був і співак Віталій Козловський.

Та після цієї новини серед користувачів Мережі здійнявся шквал критики. Як зізнавсь Козловський негативні коментарі він не читає. Виконавець зізнався, що й сам був шокований, коли дізнався про нагородження. Першою його реакцією було запитання до менеджерки, чи дадуть йому за це гроші.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

"Моє перше запитання було: "Нам за це гроші дадуть?". Вона каже: "Ні, тільки медаль". Я запитав за гроші, не тому, що я такий меркантильний, а тому, що я нічого зараз не заробляю. Тільки їжджу. Я зараз роблю свою справу як художник, який пише свої картини. Не для продажу", - зізнався Козловський в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Загалом, нині співак активно займається волонтерством. Нещодавно на благодійному концерті у Лос-Анджелесі з фондом Ukraine United Association артисту вдалося зібрати 1,3 млн гривень. Ці кошти вже витратили на допомогу тяжкопораненим українським захисникам. Зокрема, на зібрані гроші придбали п'ять вакуумних апаратів для загоєння ран. Прилади вже допомагають лікувати бійців в українських лікарнях, зокрема Києва та Полтави.

Віталій Козловський / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський виступив у київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності". Після концерту 4-річна дівчинка з Маріуполя вручила виконавцю зворушливий подарунок.

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