Віталій Козловський випустив новий кліп, у якому зачарував фанаток стильним образом

Артист поділився новою відеороботою на пісню "Доктор".

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно приголомшив зміною іміджу, випустив новий кліп на пісню "Доктор".

У ролику виконавець підіймає гостру соціальну тему – аб'юза, стосунків, які виглядають зі сторони як ідеальна картинка. Режисером відео став Тарас Голубков, який раніше працював над кліпом "Мала, танцюй".

У новій відеороботі артист зачарував фанаток зміною образу. У кліпі співак постає блондином. Також Козловський зазначив, що у ролику з'явився автор пісні Сергій Тумановський.

"Ми звикли, що автори пісень завжди залишаються за кадром. Але цього разу зламали стереотипи, і автор "Доктора" з'являється у відеокліпі серед акторів масових сцен. Символічно, що за декілька днів до зйомок він розписався зі своєю коханою, але без голосного святкування. Тому свято у молодят відбувалося вже на знімальному майданчику, адже в центрі сюжету - весілля", - розповів артист.

Нагадаємо, днями, ще одна українська співачка Тіна Кароль представила видовищний кліп на пісню "Красиво". У відео зірка звабливо танцює на туфлях-роликах.

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