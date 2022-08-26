Віталій Козловський випустив танцювальний трек і відео до нього з гарним Києвом

Про свою нову пісню "Тихим дотиком" Віталій Козловський говорить, що це чуттєва історія людей, які можуть торкнутись один одного лише подумки. Адже їх роз'єднала війна. Але настрій композиції світлий, з вірою у перемогу, у те, що кохані люди живими повернуться з війни, у те, що обіймуться ті, кого війна розкидала по світу.

Автором пісні виступив Сергій Тумановський.

"У мене було багато концертів на полігонах та у військових частинах. І я радився з нашими героями – яку пісню записати, щоб саме їм вона була підтримкою: ліричну або веселу. Відповідь була однозначна – щось танцювальне, оптимістичне і про сьогоднішній час. Сподіваюсь, найближчим часом разом з ними під цю пісню затанцюємо", - сказав Козловський.

Наразі артист перебуває у США з серією благодійних концертів. Всі кошти з них будуть перераховані нашим бійцям. На першому з них вже вдалося зібрати чималу суму на закупку апаратів для швидкого загоєння ран.

28 серпня артист виступить на благодійному концерті в Чикаго.

Вже на початку вересня співак повертається до Україну, щоб продовжити підтримувати наших бійців особисто.

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