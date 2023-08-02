Віталій Козловський вирушив на передову і показав фото з машини з амуніцією

Український співак Віталій Козловський, схоже, вже вирушив на передову.

Принаймні на такі думки шанувальників артиста наштовхнули нові світлини, якими він поділився на сторінці в Instagram. На фото Козловський зображений у військовій формі в бусі. Авто кудись прямує, втім куди саме, Козловський не уточнив.

Віталій зробив селфі на тлі військової амуніції. На знімку присутні військові рюкзаки, видніються автомати. Під знімком виконавець подякував українцям, що вони підтримують військових:

"Дякую усім людям, хто невтомно підтримує та допомагає нашим воїнам", - написав Козловський.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Як відомо, у середині червня Віталій Козловський отримав повістку. Потім артиста відправили на полігон на військові навчання, звідки він ділився фото і відео, як проходить підготовку. Тиждень тому виконавець розчулив фанів до сліз відео, де складає присягу. Як раніше розповідав Козловський, що після присяги на нього чекає розподіл, після чого він вирушить на фронт.

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