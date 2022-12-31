Віталій Козловський вперше підтвердив, що його стосунки з Раміною Есхакзай були фейком

Український співак Віталій Козловський вперше офіційно підтвердив, що його стосунки з ведучою Раміною Есхакзай були піаром.

Як розповів Козловський в інтерв'ю Олегу Борисову, ініціаторкою створення всієї цієї історії про їхній роман була Раміна.

"Воно якось само собою. Це дуже довга історія. Це було потрібно більше Раміні. Немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня, вона, по-перше, є не цікавою, а, по-друге, не має сенсу. Це те, що було. Це те, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути", - сказав Козловський.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Він також поділився, що наразі вони з Раміною не спілкуються, втім, Есхакзай стежить за творчістю Віталія і підтримує його, коли артист випускає нову пісню:

"Ми не спілкуємося, але вона мене підтримує, коли я випускаю якусь нову пісню, вона завжди стежить і підтримує мене. В принципі, вона завжди казала, що це була фіктивна вся ця історія, але між нами був вогонь, мушу зазначити, що він був. Але я дуже радий за неї сьогодні", - прокоментував виконавець.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай

Нагадаємо, що про роман між Віталєм Козловським та ведучою, учасницею романтичного реаліті "Холостяк 5" Раміною Есхакзай заговорили у березні 2016 року. Пара активно ділилася з фанами спільними світлинами. У березні 2017-го Козловський навіть освідчився Раміні. Та вже за декілька місяців Есхакзай покинула Козловського. Артист розповідав, що дуже важко переживав цей розрив і колишня завдала йому нестерпного болю. Та, як з'ясувалося, роман знаменитостей був лише фейком.

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