Віталій Козловський вперше показав обличчя 7-місячного сина – своєї копії

Український співак Віталій Козловський потішив неочікуваними кадрами зі своїм сином.

Хлопчик з'явився на світ рівно сім місяців тому. Весь цей час виконавець ретельно приховував Оскара, а якщо й показував його рідкісні знімки, то на них не можна було розгледіти обличчя. Утім, Віталій Козловський нарешті представив свого синочка, який, як зазначили фани, неабияк на нього схожий.

Співак зняв Оскара в кліпі на пісню "Сину". Як поділився артист, повністю показати синочка він планував ще на його півріччя, однак він був зайнятий на службі, тож просто не мав часу, аби доробити відеороботу до композиції.

"Вперше показую обличчя свого синочка. Я хотів, щоб цей кліп вийшов на півріччя сина. Але через переведення по службі і від'їзд, я не міг закінчити роботу вчасно. Тому довелося відкласти. Сьогодні (25 вересня – прим. ред.) Оскару виповнюється 7 місяців і саме цю дату символічно я обрав для того, щоб поділитися своєю найбільшою радістю і гордістю з усіма", - говорить Віталій Козловський.

Артист також поділився, що пісня "Сину" та кліп на неї стали для нього особливими і він немов ділиться частинкою своєї душі. Утім, співак хоче, аби це все збереглося в архіві, аби Оскар вже у дорослому віці зміг це переглянути та усвідомити, скільки любові та тепла йому дарували батьки.

"Це не просто кліп, який виходить, він має коротке життя і йде в архіви. Це те, що назавжди! Коли Оскар буде дорослим, коли у нього будуть свої діти, він зможе переглядати це відео і завжди пам'ятати, який він був маленький, якими були ми поряд з ним, скільки тепла і любові було навколо", - зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Юлія Верба вперше стала мамою. Артистка вже показала обличчя донечки, а також розсекретила незвичайне ім'я, яке обрала для дівчинки.

Читайте також: