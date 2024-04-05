Віталій Козловський вперше показав спільні фото з дружиною та новонародженим сином

Український співак Віталій Козловський разом з дружиною, його піарницею Юлією Бакуменко, захопили першими родинними фото з новонародженим сином Оскаром.

Так, новоспечені батьки поділилися щасливими знімками зі своїми прихильниками у Instagram. На зображенні пара ніжно тримає та цілує свого первістка. Окрім того, Козловський наголосив на важливості партнерських пологів і розповів про свій досвід:

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Партнерські пологи. Чесно, я вагався, чи варто бути присутнім. Був страх. Але зараз рішення бути разом в такий момент вважаю найправильнішим! І усіх, хто стоїть перед таким вибором і сумнівається, хочу переконати – не сумнівайтесь! Я на власні очі бачив, як на світ з'являється мій синочок. Я першим взяв його на руки, перерізав пуповину. Ніколи не забуду цей звук і хвилювання через те, що відрізаю його від чогось живого… Це величезна підтримка для дружини у такий емоційний і непростий момент, це те, що робить довіру ще більшою, а відносини та повагу одне до одного ще міцнішими. Це нове відчуття відповідальності: за своє дитя, за родину і самого себе, бо віднині ти стаєш головною опорою для своїх", — поділився співак.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Дружина Віталія Козловського з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський з сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Також зірка розповів про перші емоції від батьківства:

"Після пологів ми поспали пару годин. І ніколи не забуду перші відчуття, коли я прокинувся: на мить здалося, що такого щастя не може бути, що мені наснилося. Я підбігаю до дитячого ліжечка, бачу малого і остаточно усвідомлюю — це не сон! Ми стали батьками!", — додав Віталій.

Віталій Козловський з дружиною та сином / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський розповів, як під час прощання з життям на фронті зателефонував Ользі Сумській з важливим проханням.

Читайте також: