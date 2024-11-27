Віталій Козловський вперше показав свою тещу і привітав її з важливим святом

Український співак Віталій Козловський вперше показав свою тещу.

Зокрема, в Instagram-stories артист опублікував родинне фото. На знімку виконавець позував разом із дружиною Юлією Бакуменко, сином Оскаром та тещею. Як виявилося, в мами обраниці Віталія Козловського свято. Жінка 27 листопада святкує день народження.

Тож, Віталій Козловський у фотоблогу публічно привітав родичку з іменинами. Артист зазначив, що вона – найкраща теща та бабуся, а також адресував їй теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Віталій Козловський із дружиною, сином та тещею / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Вітаю найкращу тещу та Оскароносну бабусю з днем народження! Дуже любимо вас! Бажаємо здоров'я та душевного спокою", - привітав тещу з днем народження співак.

Нагадаємо, цьогоріч в особистому житті Віталія Козловського сталися кардинальні зміни. Артист одружився та вперше став батьком. Нещодавно дружина виконавця показувала їхнього 9-місячного сина, який вже помітно підріс.

Читайте також: