Віталій Козловський вперше показав свою вагітну дружину у новому кліпі

Український співак Віталій Козловський вперше прокоментував чутки про те, що він стане батьком.

Сьогодні, 22 березня, виконавець-захисник представив нову композицію і кліп до неї "Рубіж", у якому знялася його дружина й постала з чималим округлим животиком.

"Єдине, що війна не може в нас забрати - це віра, любов до рідних , бажання жити і продовжувати свій рід", - сказав Козловський.

Назва "Рубіж" є символічною, оскільки уособлює собою і межу між цивільним та військовим життям, і зміни в особистому житті Віталія. А ще саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року.

У кліпі Віталій постає у дуже неочікуваному образі - на очах глядачів він перетворюється на людину похилого віку. Це - алегорія часу, який війна безжально краде у всіх нас, відбираючи молодість та ресурси.

Віталій Козловський

"Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя - це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра і саме це відчуття робить безцінною кожну мить", - поділився Козловський.

Ця пісня символічно потрапила до артиста минулого літа, в ті дні, коли він вже був мобілізований. Він записав її за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. Можливість відзняти відео з’явилась лише зараз, коли Віталія перевели служити до Києва.

Нагадаємо, 6 березня, у свій 39-й день народження співак-захисник Віталій Козловський вперше зізнався, що одружився. Свою кохану він приховує від сторонніх очей. Згодом у ЗМІ почали ширитися чутки, що артист невдовзі стане батьком.

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