Віталій Козловський вперше розповів, скільки тисяч доларів винен Кондратюку

Конфлікт між колишніми підопічним та продюсером триває від 2012 року.

Український співак Віталій Козловський колись вважав своєю родиною експродюсера Ігоря Кондратюка.

Після перемоги співака у проєкті "Шанс" 2003-го Козловський став підопічним Кондратюка, йдеться у програмі "ЖВЛ".

"Я його й до сьогодні називаю духовним наставником. Це був такий собі тато Тарас Бульба. Який мене породив. І захотів вбити", - зазначив артист.

Після десяти років співпраці співак вирішив рухатися далі вже без Кондратюка. Та продюсера це неабияк роздратувало і він заборонив Козловському виконувати всі його хіти. А ще подав на Віталія до суду, де вимагав і досі вимагає грошову компенсацію в обсязі трьохсот тисяч доларів. Співак каже – дуже хоче нарешті поставити крапку в цьому конфлікті І планує це зробити.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

"Це питання вирішується фінансовими моментами. А які я буду використовувати інструменти, я про це колись розповім. Я радо з ним зустрінуся. Я навіть про це вірш написав!" – зазначив співак.

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Наразі ж Козловський працює над новим матеріалом, та навіть співпрацює з іншими артистами:

"За минулий рік мені запропонувало шість артисток заспівати з ними в дуеті. І я розумію, що сьогодні я можу бути не лише виконавцем, а й продюсером, який може спродюсувати пісню дуету. Тому я знаю, як має звучати зараз музика. Як має звучати Віталій Козловський", - поділився виконавець.

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